Nel centro di Milano, tra via dei Giardini e via Fatebenefratelli, si trova il ristorante Sadler, situato all’interno di un hotel noto per il suo stile elegante. Il locale, premiato con una stella Michelin, propone un menù che combina raffinatezza e creatività. Recentemente, il ristorante ha condiviso due ricette che rappresentano al meglio la sua cucina, offrendo un assaggio delle sue proposte gastronomiche. La location si distingue per l’atmosfera ricercata e il servizio curato.

N el cuore più cuore di Milano, fra via dei Giardini e via Fatebenefratelli, un tempio dello stile e del buon gusto. È Sadler, il ristorante stellato all’interno dell’Hotel Baglioni, che prende il nome dallo chef Claudio Sadler. Si pranza e si cena in un’ampia sala modernamente arredata ma calda ed intima. Dessert stellati: il dolce dello chef Jordi Roc, dal sapore di libro antico X Leggi anche › 5 ristoranti da provare ad aprile 2026 Di matrice italo-milanese la cucina, rivisitata con qualche abilità e con attenzione a un gusto internazionale. Fra i piatti, splendido il crudo di pesce; il foie gras con uvetta e noci, pan brioche, frutti rossi e mostarda di ravanelli e zucca; il controfiletto di cervo con barbabietole e lamponi, noci e succo ai mirtilli rossi; padellata di crostacei, broccoli, patate cristallo e spuma al dragoncello. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Sadler, il ristorante stellato all’interno dell’Hotel Baglioni, ci regaka due sue gustose ricette

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