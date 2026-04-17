Nel ristorante situato in Val Passiria, tra le montagne del Sud Tirolo, sono state presentate due ricette di montagna: il salmerino alpino e il risotto allo zafferano e polline. Il locale, caratterizzato da un ambiente luminoso e con una vista suggestiva, unisce diverse culture e tradizioni nella sua proposta culinaria. Le ricette sono state preparate dallo chef Alex Sallustio, noto per l’uso di ingredienti locali e tecniche tradizionali.

U n ristorante luminoso, con una vista meravigliosa sulle montagne del Sud Tirolo, e una cucina altrettanto “luminosa”, frutto di una rara combinazione di culture e tradizioni. Nella cucina di Alex Sallustio c’è un po’ del mediterraneo del suo Molise, un po’ di piatti e ingredienti tirolesi e molta maestria. Che cos’è la libertà in cucina? La lezione di Chef Davide Di Fabio ai cuochi del futuro X È una cucina semplice e raffinata allo stesso tempo, un po’ come l’ambiente dove viene proposta e servita. Nell’ambito di un piacevolissimo hotel, paradiso del benessere fisico e psichico (ci sono ben 5 piscine riscaldate, 4 saune, bagni turchi, idromassaggi, ecc.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dalla cucina di Alex Sallustio allo Stroblhof, in Val Passiria (BZ), due gustose ricette di montagna il Salmerino alpino e il Risotto allo zafferano e polline

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