5 chef ci raccontanto la loro storia e ci regalano 5 ricette gustose

Cinque chef condividono le loro storie e presentano cinque ricette semplici e gustose. Tra loro, una professionista racconta come abbia trasformato un ostacolo in un’opportunità, condividendo la propria esperienza personale. Le testimonianze offrono uno spaccato delle diverse carriere in cucina e delle pietanze che preparano con passione nel quotidiano.

«H o trasformato un limite in un’opportunità». Valentina Leporati, 33 anni di vita con la celiachia, nel 2017 ha aperto nel cuore di Sarzana, in Liguria, Valentina Gluten Free, laboratorio di pasticceria e panificazione artigianale in cui sforna tutti i giorni pane, focaccia, pizza, grissini, torte di verdura, pasta fresca di ogni tipo e dolci. Il suo terzo libro, L’arte della cucina senza glutine (Gribaudo), si apre con questo consiglio: «Prova le ricette, fai le orecchie alle pagine, sporcalo e usalo il più possibile. Divertiti». Cucina italiana patrimonio Unesco, chef Niko Romito: “Risultato straordinario” X Leggi anche › Intervista con la cheffe Chiara Pavan, icona della cucina ambientale: anche a “MasterChef 2024” Il suo ricettario punta molto sul pane e sulla cucina di ogni giorno. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - 5 chef ci raccontanto la loro storia e ci regalano 5 ricette gustose Articoli correlati Leggi anche: A pochi chilometri da Brescia, a Manerbio, Dopolavoro 1940 propone una cucina moderna e creativa. Di cui ci regala due gustose ricette da provare a casa Leggi anche: Governo, Landini: noi parte sbagliata storia? Per loro democrazia non ci sarebbe Setelah ditipu, pria miskin itu membangun sebuah sistem dan menjadi orang terkaya.#cdrama#emosi