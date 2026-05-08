Hanno 18, 20, 25 anni. E portano addosso tutto il peso di un’età in cui ogni sentimento sembra amplificato, ogni domanda urgente, ogni silenzio troppo lungo. L’adolescenza e la sua eco nei vent’anni: quel tempo sospeso in cui si ha un bisogno disperato di essere capiti, ma si fatica moltissimo a chiederlo. È qui che nasce Il Club – Canzoni sotto la pelle. Ovvero il talk show musicale originale RaiPlay scritto e condotto da Federica Gentile e Niccolò Agliardi, disponibile sulla piattaforma dall’8 maggio con il primo blocco di episodi. Il 15 maggio arriverà il secondo boxset con gli altri cinque appuntamenti, per un totale di dieci puntate. Il format è semplice nella forma, potente nella sostanza.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Il Club – Canzoni sotto la pelle: su RaiPlay dall'8 maggio il talk musicale che con brani e ospiti famosi racconta l'adolescenza e i 20 anni

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