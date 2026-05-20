Sacro Moderno su RaiPlay i film d' esordio di Lorenzo Pallotta

Un'opera prima che punta a raccontare il lato montano e ‘nascosto’ dell'Abruzzo. RaiPlay annuncia Sacro Moderno, il documentario d'esordio del regista Lorenzo Pallotta. Una pellicola nata dall’esigenza di raccontare i luoghi e le tradizioni della regione, con l’intento di enfatizzare il suo. 🔗 Leggi su Today.it

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