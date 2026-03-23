Quattro ambulanze appartenenti a un’organizzazione benefica ebraica di Londra sono state incendiate nelle scorse ore a Londra, in quello che la polizia britannica sta indagando come un crimine d’odio antisemita. Nessuno è rimasto ferito nell’attacco notturno, che ha mandato in frantumi le finestre delle case vicine e ha ridotto i veicoli a carcasse carbonizzate. Il premier britannico Keir Starmer ha definito “orribile” l’attacco antisemita. “L’antisemitismo non ha posto nella nostra società ed è davvero importante che siamo tutti uniti in un momento come questo”, ha affermato. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Londra, Starmer condanna incendi dolosi a ambulanze

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