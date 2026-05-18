La Juventus si presenta all’ultima giornata in una situazione critica, dopo una sconfitta pesante contro la Fiorentina. La squadra ha mostrato segnali di difficoltà e di perdita di fiducia, il che ha alimentato le preoccupazioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori. Il tecnico si è messo in discussione, lasciando aperta la possibilità di cambiamenti nella gestione. La situazione sembra aver raggiunto un punto di svolta, con possibili sviluppi imprevedibili per il futuro del club.

La Juventus arriva all’ultima giornata nel modo più drammatico possibile, travolta non solo dalla sconfitta contro la Fiorentina, ma soprattutto dalla sensazione di aver smarrito definitivamente sé stessa proprio nel momento in cui il campionato chiedeva lucidità, personalità e fame. Lo 0-2 dell’Allianz Stadium non è stato un incidente, né una serata storta: è sembrato piuttosto il riassunto perfetto della stagione bianconera, una squadra capace a tratti di illudere tutti con lampi di gioco moderni e aggressivi, salvo poi sciogliersi ogni volta che la pressione saliva davvero. La classifica adesso è spietata: sesto posto, rischio concreto di restare fuori dalla Champions League e un ambiente improvvisamente ripiombato nel dubbio più totale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Juve, il crollo totale: Spalletti si mette in discussione e ora può succedere di tutto

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