Donzelli FdI sul voto a Pescara | Situazione paradossale il percorso amministrativo non va messo in discussione

Durante le elezioni parziali di marzo a Pescara, un rappresentante di Fratelli d’Italia ha commentato che la situazione è paradossale e che il percorso amministrativo non dovrebbe essere messo in discussione. Ha inoltre precisato che i risultati delle urne hanno rilevanza esclusivamente locale, sottolineando come le elezioni non abbiano un impatto a livello nazionale.

Le elezioni parziali dell’8 e del 9 marzo a Pescara “politicamente non hanno un valore a livello nazionale hanno un valore per la città. Una città che ha iniziato un percorso importante di crescita, di sviluppo che non può essere interrotto per, anche lì, un'interpretazione un po' particolare di quelle che potevano essere le norme”. A dirlo è stato il responsabile nazionale dell’organizzazione di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli a margine di un evento tenutosi in città sul referendum della giustizia, come riporta l’agenzia Ansa. “Si vota soltanto in alcune sezioni: non è facile spiegare ai cittadini che magari il collega di lavoro non vota e tu voti, informarsi su chi deve votare, chi non deve votare. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

