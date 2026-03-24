Un dirigente ha espresso apprezzamento per l'allenatore, sottolineando che sta facendo la differenza. Ha commentato che la Juventus gioca un ottimo calcio e che, in un mese, sono stati raggiunti determinati risultati. La dichiarazione conferma il ritorno della squadra a uno stile di gioco apprezzato sotto la guida del tecnico toscano.

Sabatini ha promosso Spalletti e confermato come la Juventus con il tecnico toscano è ritornato a giocare un bellissimo calcio. Le parole. l mondo del calcio italiano ha sempre avuto bisogno di figure istrioniche e competenti, capaci di leggere tra le righe di un match o di una stagione intera. Recentemente, l’ex dirigente di Roma e Inter, Walter Sabatini, è tornato a far sentire la sua voce autorevole durante una partecipazione al programma Calciomercato L’Originale. Con la consueta lucidità che lo contraddistingue, il noto scopritore di talenti ha analizzato l’attuale panorama della Serie A, soffermandosi in particolare sul lavoro svolto dai grandi tecnici del nostro campionato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Sabatini promuove Spalletti: «A mio avviso sta facendo la differenza. La Juve gioca un gran calcio. In un mese è riuscito…»

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