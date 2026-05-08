L'allenatore del club di calcio ha commentato il recente match contro il Verona, sottolineando la volontà di ripartire dalla conclusione di quella partita. Ha evidenziato come il pubblico abbia applaudito al termine dell’incontro, anche se la squadra aveva affrontato una sfida importante contro una rivale da battere. La sua analisi si concentra sui valori di responsabilità, impegno e sofferenza mostrati dai giocatori in questa fase della stagione.

“Vogliamo ripartite dalla fine della partita contro il Verona: se il nostro stadio applaude dopo un risultato contro una squadra che era da battere, è segno che non tutto è da buttare”. Inizia così la conferenza stampa di Luciano Spalletti alla vigilia di Lecce-Juventus, il primo dei tre match rimasti valido per la volata Champions. L’allenatore bianconero ha posto il focus sulle qualità tecniche e morali dei suoi giocatori, chiaramente insoddisfatti del risultato contro i veronesi e adesso pronti a dare tutto per consolidare il quarto posto: “È chiaro che si siamo tolti qualche possibilità, ed è anche più chiaro che ce ne resta solo una”. Ancora più sentita, allora, la celebre frase di Giampiero Boniperti “ vincere non è importante, ma è l’unica cosa che conta “.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Responsabilità, impegno e sofferenza: Spalletti analizza il momento Juve

5 motivi per cui SPALLETTI ha Trasformato la Juventus

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