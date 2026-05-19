russia tre giorni di esercitazioni con le armi nucleari con le truppe missilistiche strategiche e le flotte del nord e del pacifico

In Russia, sono iniziati tre giorni di esercitazioni militari con le armi nucleari, coinvolgendo le truppe missilistiche strategiche e le flotte del Nord e del Pacifico. Le manovre sono state annunciate dalle autorità militari e si svolgono in diversi territori del paese, con l’obiettivo di testare le capacità operative delle forze armate. Le esercitazioni dureranno fino a domenica, e al momento non sono stati comunicati dettagli sui dettagli operativi o sui risultati attesi.

Mosca, 19 maggio 2026 - Parte oggi in Russia una tre giorni di esercitazioni dell’esercito all’uso delle armi nucleari: "Dal 19 al 21 maggio 2026, le Forze Armate della Federazione Russa conducono un'esercitazione sulla preparazione e l'uso delle forze nucleari in caso di minaccia di aggressione", ha dichiarato il ministero della Difesa. Ieri invece erano iniziate esercitazioni simili in Bielorussia, a cui partecipa anche l’esercito russo e viceversa, forze bielorusse saranno coinvolte nei test di Mosca. Una dimostrazione di forza mentre aumentano il lanci di missili e droni contro l’Ucraina, e mentre il presidente Vladimir Putin sarà, subito dopo Donald Trump, in Cina per incontrare il presidente Xi Jinping. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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