Durante la puntata di ieri, una concorrente toscana si è aggiudicata entrambe le sfide del gioco televisivo condotto da Gerry Scotti. La partecipante ha ottenuto la vittoria alla Ruota della Fortuna e ha proseguito vincendo anche nello step successivo del programma intitolato “La Ruota delle Meraviglie”. La sua performance ha suscitato entusiasmo tra il pubblico e sui social media, dove sono stati condivisi numerosi messaggi di supporto e ammirazione.

Pontedera, 20 maggio 2026 – Ha vinto non solo alla Ruota della Fortuna ma anche allo step successivo del programma di Gerry Scotti, “La Ruota delle Meraviglie”. Daria, ingegnere di Pontedera che vive a Genova ha tenuto con il fiato sospeso il pubblico del fortunato programma pre serale di Canale5. E’ Toscana dunque una delle star attuali del quiz a premi. Daria era accompagnata in studio dalla mamma Lorella, che ha fatto il tifo per lei insieme a tutta Pontedera. Una super vincita. Nella Ruota della Fortuna ha già vinto 44mila euro. Dopo aver risolto anche gli enigmi della Ruota delle Meraviglie, la concorrente si è portata a casa altri 15mila euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ruota della Fortuna, la concorrente toscana è subito campionessa: grande tifo per Daria

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