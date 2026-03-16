Rugby l’Italia resta decima ma scivola nel ranking mondiale

Dopo il termine del Sei Nazioni 2026, il ranking mondiale di rugby è stato aggiornato. L’Italia si conferma decima, ma scivola di alcune posizioni rispetto alla classifica precedente. Nel weekend conclusivo del torneo europeo, i risultati dell’ultimo turno hanno influenzato diversi equilibri nella parte centrale della graduatoria di World Rugby. La classifica riflette le modifiche apportate dagli incontri disputati.

Concluso il Sei Nazioni 2026 e ranking mondiale aggiornato. Il weekend finale del torneo europeo ha portato novità importanti nella classifica del World Rugby Ranking, con i risultati dell’ultimo turno che hanno ritoccato diversi equilibri nella parte centrale della graduatoria. Le vittorie di Irlanda, Francia e Galles hanno infatti prodotto cambiamenti significativi, soprattutto nella zona tra il terzo e il dodicesimo posto della classifica mondiale. In vetta non cambia nulla, con il Sudafrica che resta saldamente al comando con 93,94 punti, seguito dalla Nuova Zelanda, stabile a quota 90,33. Alle loro spalle consolida il terzo posto l’ Irlanda, che grazie al successo nell’ultimo turno sale a 89,07 punti. 🔗 Leggi su Oasport.it

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