Il ranking mondiale di rugby è stato aggiornato dopo la conclusione del Sei Nazioni 2026. Nel weekend finale del torneo europeo sono stati disputati gli ultimi incontri, determinando variazioni nella classifica di World Rugby. Tra le nazioni coinvolte, alcune hanno subito scostamenti significativi, mentre altre hanno confermato le proprie posizioni. La sconfitta dell’Italia contro il Galles ha influenzato la posizione della squadra nella graduatoria generale.

Concluso il Sei Nazioni 2026 e ranking mondiale aggiornato. Il weekend finale del torneo europeo ha portato novità importanti nella classifica del World Rugby Ranking, con i risultati dell’ultimo turno che hanno ritoccato diversi equilibri nella parte centrale della graduatoria. Le vittorie di Irlanda, Francia e Galles hanno infatti prodotto cambiamenti significativi, soprattutto nella zona tra il terzo e il dodicesimo posto della classifica mondiale. In vetta non cambia nulla, con il Sudafrica che resta saldamente al comando con 93,94 punti, seguito dalla Nuova Zelanda, stabile a quota 90,33. Alle loro spalle consolida il terzo posto l’ Irlanda, che grazie al successo nell’ultimo turno sale a 89,07 punti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Rugby, il ranking mondiale aggiornato: l’Italia paga la sconfitta con il Galles

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