Rugby | All Blacks è l’ora della ricostruzione Rennie punta al 2028

Gli All Blacks si trovano a affrontare un momento difficile, segnato da risultati insoddisfacenti nelle ultime competizioni. La squadra sta lavorando per migliorare le proprie prestazioni e si sta concentrando sulla ricostruzione del team. L’allenatore ha dichiarato che gli obiettivi sono orientati al 2028, con un piano di lungo termine per tornare ai livelli di eccellenza. Le partite recenti hanno mostrato alcune difficoltà, ma il team continua a impegnarsi per superare le criticità.

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Gli All Blacks provano a rialzarsi dopo una delle fasi più complicate della loro storia recente. Le vittorie non sono mancate del tutto nell’era di Scott Robertson, ma il rendimento della Nuova Zelanda ha smesso di intimidire il mondo del rugby come in passato: un gioco giudicato troppo conservativo, difficoltà nel creare occasioni in transizione e una sensazione generale di perdita d’identità hanno alimentato critiche e dubbi. Ora il nuovo corso affidato a Dave Rennie vuole invertire la rotta, con il Rugby Championship come primo banco di prova sulla strada verso la Rugby World Cup 2028. Rennie ha già delineato la filosofia che accompagnerà la sua gestione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Rugby: All Blacks è l’ora della ricostruzione. Rennie punta al 2028 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video England Panic Stations | Six Nations 2026 Round 4 Preview – France v Scotland, Ireland v Wales Sullo stesso argomento Leggi anche: Ecco il Rugby Nations Championship, un Mondiale in 5 mesi. L'Italia c'è: a luglio con gli All Blacks Mirabella Eclano: l’Appia dei Popoli punta al 2028Mirabella Eclano si prepara a sfidare nove altre città per il titolo di Capitale italiana della Cultura 2028, diventando l’unica rappresentante... Sir Graham Henry nominato selezionatore degli All Blacks reddit Rugby: All Blacks è l’ora della ricostruzione. Rennie punta al 2028Gli All Blacks provano a rialzarsi dopo una delle fasi più complicate della loro storia recente. Le vittorie non sono mancate del tutto nell’era di Scott ... oasport.it All Blacks implacabili, l'Irlanda si arrende nel finale: a Dublino è festa tutta neraGli All Blacks hanno sconfitto per 23-13 l’Irlanda All Blacks a Dublino nel match che ha aperto il secondo weekend europeo delle Autumn Nations Series, il classico novembre internazionale. Rivincita ... gazzetta.it