Mirabella Eclano | l’Appia dei Popoli punta al 2028
Mirabella Eclano si appresta a competere con altre nove città per ottenere il titolo di Capitale italiana della Cultura nel 2028. La città campana si presenta come l’unica tra i finalisti proveniente dalla regione, con l’obiettivo di rappresentare il territorio in questa selezione. La candidatura si concentra sull’Appia dei Popoli, un progetto che mira a valorizzare il patrimonio storico e culturale locale.
Mirabella Eclano si prepara a sfidare nove altre città per il titolo di Capitale italiana della Cultura 2028, diventando l’unica rappresentante campana tra i dieci finalisti. La Regione Campania ha lanciato un forte sostegno al progetto L’Appia dei Popoli – Incubatrice di Art Thinking, che punta a trasformare la cultura in motore di sviluppo permanente. Il verdetto definitivo arriverà mercoledì 18 marzo, quando il ministero della Cultura proclamerà il vincitore della selezione. Fino a quel momento, la comunità irpina lavora per dimostrare come le radici storiche possano generare crescita economica reale. Dall’Irpinia alla Via Appia: Un modello di sviluppo policentrico. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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