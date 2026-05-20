Rudy Zerbi la prima foto con la moglie dopo le nozze E lui scherza | La bella e la bestia

Prima foto da marito e moglie per Rudy Zerbi e Grace Raccah. Dopo il matrimonio celebrato la scorsa settimana nel massimo riserbo, la coppia si sta godendo qualche giorno a Disneyland Paris insieme ai figli e ad alcuni amici vip.Le nozze erano state organizzate in gran segreto: soltanto parenti e. 🔗 Leggi su Today.it

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Rudy Zerbi, chi è la fidanzata Grace Raccah

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