Rudy Zerbi la prima foto con la moglie dopo le nozze E lui scherza | La bella e la bestia

Da today.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Prima foto da marito e moglie per Rudy Zerbi e Grace Raccah. Dopo il matrimonio celebrato la scorsa settimana nel massimo riserbo, la coppia si sta godendo qualche giorno a Disneyland Paris insieme ai figli e ad alcuni amici vip.Le nozze erano state organizzate in gran segreto: soltanto parenti e. 🔗 Leggi su Today.it

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Rudy Zerbi, chi è la fidanzata Grace Raccah

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