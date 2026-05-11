Rudy Zerbi si è sposato in una cerimonia privata tenutasi lontano dalla città. L'evento è avvenuto senza annunci ufficiali e con pochi invitati, mantenendo la riservatezza. Le prime foto sono state pubblicate online nelle ultime ore e sono rapidamente circolate tra utenti e media. La sposa è stata identificata e il dettaglio del matrimonio ha attirato l'attenzione di chi segue il personaggio.

Rudy Zerbi si è sposato. E lo ha fatto nel modo più inatteso: una cerimonia riservatissima, lontana dai riflettori, con le prime immagini comparse online solo nelle ultime ore e subito rimbalzate tra fan e gossip. Un “sì” che arriva come una sorpresa in pieno stile pop: nessun annuncio social, nessun clamore in anticipo. Solo una manciata di scatti che accendono la curiosità e confermano che, questa volta, la vita privata ha davvero viaggiato su binari paralleli rispetto alla TV. Secondo quanto riportato dal giornalista Gabriele Parpiglia nella rubrica social “Rubrichissima”, il matrimonio sarebbe stato celebrato domenica 10 maggio alle porte di Roma, con rito ebraico.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “È Rudy Zerbi, si è sposato”. Nozze in segreto fuori dalla città. E lei, la sposa… Ecco chi è davvero (FOTO)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: Rudy Zerbi si è sposato. Nozze in segreto e la sposa (bellissima)… Ecco chi è

Rudy Zerbi si è sposato in segreto: ecco chi è la moglieIeri, 10 maggio, Rudy Zerbi e la compagna Grace Raccah hanno scelto di rendere ufficiale la loro storia d'amore dopo tre anni di relazione Rudy Zerbi...

Argomenti più discussi: Anna Pettinelli e Rudy Zerbi: E dire che una volta eravamo tanto Amici; Rudy Zerbi festeggia lo scudetto dell'Inter insieme ai figli; Amici 25, Rudy Zerbi confessa: Le frecciatine tra me e Anna Pettinelli? Tutte vere; Serale di Amici, pagelle del 2 maggio: Rudy Zerbi esagera (0), Maria ai confini della realtà (10), Angie monumentale (9).

Tra un impegno e l’altro, nella giornata di ieri Rudy Zerbi si è spostato ? x.com

Rudy Zerbi Sposo: rito ebraico per Grace Raccah, tra cronaca e retroscena reddit

Rudy Zerbi si è sposato in gran segreto: ecco chi la moglie Grace RaccahChi è Grace Raccah, la moglie di Rudy Zerbi: età, lavoro, differenza d’età e il legame con il fondatore di Dan John. alfemminile.com