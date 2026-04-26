Roma coppia di poliziotti vede un ladro rubare in un'auto dalla finestra di casa e lo insegue | arrestato

Due agenti di polizia hanno assistito a un tentativo di furto su un'auto, avvenuto attraverso una finestra di una casa. Hanno inseguito il sospetto e lo hanno arrestato. L'uomo, che aveva con sé armi non denunciate, è stato fermato con l’accusa di tentato furto, resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi. L'episodio si è verificato nel centro della città.

È finito in manette per tentato furto su autovettura, resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi. Ad arrestare un 31enne è stata una coppia di poliziotti liberi dal servizio.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Vede i poliziotti e scappa, in auto arnesi per lo scasso: arrestatoSorpreso nel comune di Lusciano nonostante la misura di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno a Mugnano di Napoli Il giovane, infatti,... Como, vede il ladro rovistare nella sua auto e avvisa il vicino di casa poliziotto: arrestatoTentato furto nella notte a Como, dove un giovane è stato sorpreso mentre rovistava all’interno di un’auto parcheggiata. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Lo sfortunato predatore di auto che sveglia due poliziotti e viene arrestato; Roma, spari con pistola ad aria compressa dopo corteo 25 aprile: ferita coppia dell'Anpi; Truffe agli anziani: tre arresti a Udine e Torino; 25 aprile, Mattarella a San Severino Marche. Aggressioni ai cortei di Roma e Milano. Roma, coppia di poliziotti vede un ladro rubare in un’auto dalla finestra di casa e lo insegue: arrestatoÈ finito in manette per tentato furto su autovettura, resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi. Ad arrestare un 31enne è stata una coppia di poliziotti liberi dal servizio. fanpage.it Roma, spari con pistola ad aria compressa dopo corteo 25 aprile: ferita coppia dell'AnpiSecondo quanto ricostruito dalla polizia, i due si trovavano all'incrocio tra via Ostiense e via delle Sette Chiese, quando un uomo a bordo di uno scooter con giacca mimetica e casco integrale ha spar ... adnkronos.com Un episodio “politicamente significativo”, oltre che, nelle modalità, “evocativo degli attentati che avvenivano durante gli anni di piombo”. Sono preoccupati gli investigatori della Digos di Roma, da ieri pomeriggio a caccia della persona che, a volto coperto e a b - facebook.com facebook Una coppia, moglie e marito, è stata ferita a Roma da due persone a bordo di uno scooter. Le vittime indossavano il fazzoletto dei partigiani e si stavano dirigendo alla manifestazione per la Festa della Liberazione #EuropeNews x.com