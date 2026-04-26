Roma coppia di poliziotti vede un ladro rubare in un'auto dalla finestra di casa e lo insegue | arrestato

Da fanpage.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due agenti di polizia hanno assistito a un tentativo di furto su un'auto, avvenuto attraverso una finestra di una casa. Hanno inseguito il sospetto e lo hanno arrestato. L'uomo, che aveva con sé armi non denunciate, è stato fermato con l’accusa di tentato furto, resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi. L'episodio si è verificato nel centro della città.

È finito in manette per tentato furto su autovettura, resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi. Ad arrestare un 31enne è stata una coppia di poliziotti liberi dal servizio.🔗 Leggi su Fanpage.it

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