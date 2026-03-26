Fabrizio Frizzi otto anni dalla scomparsa | il ricordo di Conti e Clerici

Sono passati otto anni dalla morte di Fabrizio Frizzi, volto noto della televisione italiana. Ricordi e testimonianze di colleghi come Conti e Clerici vengono condivisi per ricordare il suo ruolo nel mondo dello spettacolo. La sua figura viene ricordata come simbolo di professionalità e umanità nel corso degli anni successivi alla scomparsa.

(Adnkronos) – Otto anni senza Fabrizio Frizzi, il volto buono della televisione italiana. Oggi, giovedì 26 marzo, ricorre l'anniversario della sua morte: il celebre conduttore è scomparso il 26 marzo del 2018 a causa di un'emorragia cerebrale, lasciando un vuoto profondo nel cuore di chi ha avuto il piacere di conoscerlo e di lavorare al suo fianco. Tra questi, gli amici e i colleghi di sempre, Antonella Clerici e Carlo Conti. "Ciao Fabrizio sei sempre nei nostri cuore anche se sono già passati 8 anni senza i tuoi abbraccioni, le tue risate, la tua amicizia", ha scritto sui social Carlo Conti a corredo di uno scatto che ritrae i due conduttori sorridenti. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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