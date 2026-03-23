Rita Dalla Chiesa sbotta contro i colleghi tv dopo il linciaggio a Diaco — VIGLIACCHI

Rita Dalla Chiesa prende posizione contro gli hater che hanno attaccato Pierluigi Diaco e non risparmia nemmeno i colleghi del mondo televisivo, rei di aver scelto il silenzio complice di fronte a una shitstorm brutale e inaccettabile. Cosa è successo a Pierluigi Diaco: il referendum sulla giustizia scatena l’odio social. Tutto nasce da una scelta coraggiosa. Pierluigi Diaco, conduttore di Bella Ma’ su Rai 2, ha rilasciato un’intervista all’agenzia AdnKronos dichiarando apertamente di essere favorevole al “sì” nel referendum sulla giustizia. Una presa di posizione netta, chiara, democratica. Ma in un clima politico polarizzato e in un web sempre più aggressivo, esprimere un’opinione può trasformarsi in un atto pericoloso. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

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