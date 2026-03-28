Rubano portafoglio in un centro commerciale | arrestate due donne

Due donne di 40 e 21 anni, entrambe di nazionalità bulgara e con precedenti, sono state arrestate dai carabinieri nel centro commerciale di Peschiera del Garda. Le due sono sospettate di aver rubato un portafoglio, e sono gravemente indiziate di furto con destrezza in concorso. Le investigazioni sono ancora in corso per accertare eventuali responsabilità aggiuntive.

La vittima si è accorta subito del furto e ha dato l’allarme. Grazie all'intervento rapido dei carabinieri, il portafoglio è stato recuperato. E l'arresto è stato convalidato L’episodio è avvenuto ieri sera, 27 marzo, all’interno del negozio di un centro commerciale di Peschiera, durante i servizi di controllo intensificati in vista delle festività pasquali. Le due donne, approfittando della folla, si sarebbero avvicinate a una cliente riuscendo a sottrarle il portafoglio. La vittima si è accorta immediatamente dell’assenza del portamonete e ha chiesto aiuto al personale della sicurezza, che è intervenuto mentre le due sospettate tentavano di allontanarsi dopo essersi disfatte della refurtiva. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Rubano portafoglio in un centro commerciale: arrestate due donne Articoli correlati Le rubano smartphone e portafoglio mentre fa la spesa: arrestate due donneEra andata a fare la spesa all’Esselunga, in viale Giovanni Suzzani (area Bicocca, zona nord di Milano). Tentano di derubare un anziano al centro commerciale, arrestate due donneSono finite in arresto due cittadine bulgare di 44 e 32 anni per il reato di furto aggravato in concorso. Altri aggiornamenti su Rubano portafoglio Temi più discussi: Rubano il portafogli a un anziano invalido: tre arrestati; Quella in piazza Luini non è stata una rapina; Dal Nord Ovest - Rubano il portafoglio a un anziano disabile: tre arresti; Rubano il portafoglio a un anziano disabile: tre arresti. Rubano il portafogli a un anziano invalido: tre arrestiIl furto è stato messo a segno all’interno di un esercizio commerciale Rubano il portafogli a un anziano invalido: tre arresti ... laprovinciadibiella.it Rubano portafogli a persona invalida: arrestatiOperazione lampo della Polizia che ha scoperto gli autori del colpo. Rubano portafogli a persona invalida: arrestati ... laprovinciadibiella.it Leggi l'articolo - Dal Nord Ovest - Rubano il portafoglio a un anziano disabile: tre arresti #notiziedalbiellese #newspiemonte #biellanews #notiziebiella #biellanotizie #newsbiella #polizia - facebook.com facebook