Le rubano smartphone e portafoglio mentre fa la spesa | arrestate due donne

Due donne sono state arrestate dopo aver rubato uno smartphone e un portafoglio a una donna mentre faceva la spesa all’Esselunga in viale Giovanni Suzzani, zona Bicocca a Milano. L’episodio è avvenuto durante l’attività di acquisto nel supermercato, e le responsabili sono state fermate poco dopo il furto. La vittima non ha riportato ferite.

Era andata a fare la spesa all’Esselunga, in viale Giovanni Suzzani (area Bicocca, zona nord di Milano). Poco dopo le hanno rubato il portafoglio e lo smartphone. È successo verso le 11 di ieri, venerdì. Responsabili due donne, fermate dagli agenti della polizia di stato. Si tratta di due cittadine cubane, una nata nell’88 e con precedenti, l’altra nata nel 2004 e senza precedenti. Sono state entrambe arrestate per furto con destrezza, e per loro si attende ora il processo per direttissima. Sia il portafoglio sia lo smartphone sono stati poi restituiti alla signora, una donna nata nel 1942. MilanoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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