Ruba le offerte in chiesa con una calamita e un metro 62enne nei guai

Un uomo di 62 anni residente nel Friuli collinare è stato denunciato dai carabinieri di Remanzacco per aver sottratto denaro dalla cassetta delle offerte nella chiesa di San Clemente a Povoletto. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe utilizzato una calamita e un metro per aprire e prelevare il denaro depositato nella cassetta. Le forze dell’ordine sono intervenute dopo una segnalazione e hanno identificato il sospetto, che ora rischia conseguenze legali per il furto.

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