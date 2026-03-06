Evade i domiciliari per portare via le offerte dalla chiesa | nei guai un 54enne di Agropoli

Un uomo di 54 anni di Agropoli è stato arrestato per la quarta volta in pochi mesi dopo aver evaso i domiciliari e aver portato via offerte dalla chiesa. Nei suoi confronti il gip del Tribunale di Vallo della Lucania ha disposto una nuova misura cautelare ai domiciliari. La vicenda riguarda quindi un procedimento legato a reiterate violazioni degli arresti domiciliari.

E' stato arrestato per la quarta volta in pochi mesi, C.M., 54enne di Agropoli, nei confronti del quale il gip del Tribunale di Vallo della Lucania, Giuseppe Saponiero, ha disposto una nuova misura cautelare ai domiciliari. Già finito nei guai per stalking,l’uomo è stato accusato ora di furto e danneggiamento all’interno della chiesa di San Valeriano. Il 54enne, dopo essersi introdotto nella chiesa utilizzando attrezzi da scasso, avrebbe rubato le offerte, danneggiando la porta di accesso della sagrestia e anche una statua. Preziose, per le indagini, le immagini della videosorveglianza avrebbe commesso il furto all’inizio di gennaio, mentre era ai domiciliari. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

