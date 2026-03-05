Una donna di 50 anni è stata denunciata a Frosinione per ricettazione e uso illecito di carte di credito. La polizia ha individuato la donna dopo aver rilevato una transazione sospetta sulla carta rubata. L’indagine ha portato al suo rintraccio nel capoluogo, dove è stata identificata e denunciata. La vicenda riguarda il furto di una carta di credito.

Una denuncia per ricettazione e indebito utilizzo di carte di credito, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto ieri a Frosinone. Una donna di circa 50 anni è stata fermata dagli agenti dopo una segnalazione relativa a una transazione sospetta con una carta di credito rubata. L’operazione è stata condotta nell’ambito dei controlli ordinari sul territorio, finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati. Un fermo a Frosinone Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento si è svolto nella giornata di ieri, quando gli agenti della Squadra Volante della Questura hanno ricevuto una segnalazione riguardante una possibile transazione fraudolenta nella parte bassa di Frosinone. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ruba una carta di credito e viene rintracciata a Frosinone dopo una transazione, nei guai una 50enne

Usa una carta di credito rubata per gli acquisti, denunciata 50enne nel capoluogoLa Sala Operativa ha ricevuto la segnalazione di una transazione sospetta in corso nella parte bassa della città, effettuata mediante l'utilizzo di...

Leggi anche: Truffa per una casa in affitto a Sperlonga: nei guai 50enne napoletana

Altri aggiornamenti su Ruba una carta di credito e viene....

Temi più discussi: Ruba un borsello con carta di credito e va a prelevare: 20enne denunciato; San Vincenzo, fermata mentre preleva al bancomat con una carta di credito rubata: 25enne denunciata; Monte Urano, ruba un portafogli su un davanzale e preleva al bancomat, ma i video lo incastrano; Borgo Mantovano, il benzinaio gli ruba il bancomat dopo che ha fatto il pieno.

Usa indebitamente una carta rubata. DenunciataNella giornata di ieri una donna è stata denunciata per ricettazione e indebito utilizzo di carte di credito. Gli agenti della squadra volante della Polizia di Stato, nell'ambito di un servizio di con ... ciociariaoggi.it

Ruba un borsello con carta di credito e va a prelevare: 20enne denunciatoIncastrato dalla videosorveglianza anche un 30enne che si è impossessato di un portafoglio I militari della Stazione Carabinieri di Monte Urano hanno denunciato in stato di libertà un 20enne, ritenuto ... youtvrs.it

giovanni e francesco x sempre nemici giurati durante ruba gallina casa mia famiglia etc etc #staseratuttoèpossibile x.com

Ricotta impanata, semplicissima da realizzare. Pochi minuti di lavoro e pochi ingredienti per ottenere un secondo piatto gustosissimo che andrà a ruba. https://blog.giallozafferano.it/iannamaria/ricotta-impanata/ - facebook.com facebook