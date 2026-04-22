Lavori dopo lo schianto dell' ambulanza | chiude per una notte un tratto dell' A26

Nella notte tra sabato e domenica, una porzione dell'A26 tra Baveno e Carpugnino è stata chiusa al traffico per consentire lavori di pavimentazione. La chiusura si è resa necessaria dopo un incidente che ha coinvolto un'ambulanza, avvenuto nel pomeriggio di aprile. La strada è stata temporaneamente interdetta al transito per permettere i lavori di sistemazione della carreggiata.

Chiusa per una notte l'A26 tra Baveno e Carpugnino per lavori di pavimentazione dopo l'incidente che ha coinvolto un'ambulanza, avvenuto nel tratto di autostrada nel pomeriggio di sabato 18 aprile.La chiusura e le deviazioniL'autostrada sarà chiusa tra i due caselli in direzione Genova dalle 22.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Lavori nelle gallerie dell'A26: chiude per due notti il tratto tra Arona e Gravellona, i percorsi alternativiNuovi cantieri al via la settimana prossima all'interno delle gallerie dell'A26, dove proseguiranno le attività di ispezione e manutenzione. Chiude per una notte il tratto dell'autostrada A14 tra Chieti e FrancavillaL'intervento il 18 marzo per consentire attività nell'ambito dei lavori di ammodernamento delle gallerie "Immacolata" e "Vaccari" Chiude per una... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Walter La Rizza, il finanziere morto a 28 anni dopo lo schianto in moto: Nel lavoro metteva cuore e dedizione; Lavori dopo lo schianto dell'ambulanza: chiude per una notte un tratto dell'A26; Incidente sul lavoro a Corvara: operaio finisce in ospedale dopo un volo di cinque metri; ? Schianto sul Terzo Ponte a Lecco: traffico in tilt sulla SS36. Lorenzo Persiani, chi era lo studente morto nello schianto su una Porsche presa a noleggioUn boato nel silenzio dell’alba, poi le lamiere contorte e una supercar distrutta contro le auto in sosta. In pochi istanti corso di Porta Vercellina, a Milano, si è trasformato in uno scenario di ... notizie.tiscali.it Forte Aurelia riapre al pubblico dopo 10 anni. Conclusi i lavori di recupero e restauro, la struttura diventerà parte del complesso delle caserme della Guardia di Finanza, ma la sua funzione principale sarà quella di ospitare eventi culturali e mostre. Il forte è s - facebook.com facebook Caserma vigili del fuoco all'Aquila, aggiudicati i lavori dopo 17 anni #ANSA x.com