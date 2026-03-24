Casalecchio di Reno (Bologna), 24 marzo 2026 – Momenti di tensione negli ultimi giorni alla Rotonda Biagi di Casalecchio, dove un incidente ha coinvolto un motociclista, che pare essere uscito di strada senza coinvolgere altri mezzi, poi protagonista di un’aggressione nei confronti di sanitari del 118. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione di Anzola dell’Emilia, intervenuti sul posto, il guidatore della moto, un uomo di 30 anni di origine marocchina, avrebbe reagito in modo violento mentre riceveva assistenza. Sul luogo dell’incidente erano già presenti tre agenti di polizia fuori servizio, che avevano notato la caduta del motociclista e si erano subito prodigati per soccorrerlo insieme ai sanitari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Motociclista aggredisce i sanitari del 118 dopo l’incidente: nascondeva una pistola

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