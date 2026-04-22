Un uomo di 44 anni è stato arrestato a seguito di un incidente avvenuto nel centro cittadino. Dopo lo scontro tra veicoli, i carabinieri intervenuti sul posto hanno richiesto l’assistenza dei sanitari. Durante le operazioni, l’uomo ha aggredito sia i sanitari che i militari. La polizia ha successivamente portato a termine l’arresto, mentre la dinamica esatta dell’incidente è ancora al vaglio delle forze dell’ordine.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Intervento dei carabinieri dopo uno scontro stradale. I carabinieri della stazione di Palagonia hanno arrestato un uomo di 44 anni, residente in paese, con accuse gravi tra cui violenza e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni a personale sanitario e danneggiamento aggravato di beni dello Stato. L’episodio ha avuto origine intorno alle ore 8, quando alla centrale operativa sono giunte diverse segnalazioni di automobilisti riguardanti un incidente stradale con feriti in Contrada Nunziata, che ha coinvolto un camion e un’auto. I soccorsi e l’arrivo delle pattuglie. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i militari della stazione di Mineo, poi supportati dai colleghi di Palagonia.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Palagonia, arrestato 44enne dopo incidente: aggressioni a sanitari e carabinieri

Notizie correlate

Aggredisce i soccorritori del 118 e i carabinieri dopo un incidente stradale: arrestato 44enneI carabinieri della stazione di Palagonia hanno arrestato un uomo di 44 anni, residente nel comune, con le accuse di violenza e resistenza a pubblico...

Aggressioni alla mamma settantenne: 44enne arrestatoUn uomo di 44 anni, italiano e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri di Sasso Marconi per maltrattamenti nei confronti...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Ti ammazzo, la colpa è tua!, ed aggredisce i soccorritori: arrestatoE’ stata una mattinata fuori dall’ordinario quella di un 44enne di Palagonia che i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato perché resosi responsabile di violenza e resistenza a pubblico uf ... grandangoloagrigento.it

Palagonia, hashish, cocaina e crack: arrestato 26enneControllo del territorio, è questo il fine che i Carabinieri della Compagnia di Palagonia perseguono perché il contrasto alla criminalità diffusa possa rivelarsi ancora più incisivo. E’ in tale contes ... catanianews.it