RTL 102.5 fa ballare la Puglia con Amelie e DJ Alma | migliaia di persone in piazza a San Severo

RTL 102.5 ha organizzato un evento musicale a San Severo, in Puglia, con la partecipazione di Amelie e DJ Alma. Migliaia di persone si sono radunate in piazza per assistere alle esibizioni dal vivo. La radio ha promosso un concerto che ha coinvolto diversi artisti e ha attirato un pubblico numeroso. La presenza di pubblico si è concentrata principalmente nell’area centrale della città, con momenti di intrattenimento e musica. La manifestazione si è svolta durante il fine settimana.

La prima radio d’Italia continua a far scatenare il popolo delle piazze italiane. RTL 102.5 continua a far scatenare il popolo delle piazze italiane: in 15mila a San Severo (Puglia) con Amelie e DJ Alma. La prima radio d’Italia ancora una volta tra la gente. A San Severo, in Puglia, in una piazza gremita con oltre 15mila persone, RTL 102.5 ha fatto divertire il pubblico con la performance di Amelie e DJ Alma. Amelie è reduce da diversi successi musicali: l’ultimo singolo, “Non è Francesco” (by CanovA), è attualmente in rotazione radiofonica. Alma, invece, accompagna gli ascoltatori ogni weekend su Radio Zeta con “Radio Zeta Club”, in onda dalle 17 alle 18, un’ora interamente dedicata alla musica, al ritmo e alle sonorità più coinvolgenti del momento. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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