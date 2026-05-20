L’appuntamento è a Ponsacco, al Teatro Odeon sabato alle 21.15, con " Rosso e Nero " il nuovo progetto musicale nato da un’idea della cantante e conduttrice Ilaria Belli (insieme a Leonardo Ghelarduci conduce il contest musicale estivo del litorale psiano, Notti di Talento). Un progetto nato per rappresentare la musica cantautorale italiana in versione Fiorella Mannoia, così da regalare un tributo non solo alle sue canzoni ma anche a quelle di molti cantautori italiani. "Il nostro sarà un racconto musicale" spiega Belli che sul palco sarà accompagnata dai musicisti Valerio Simonelli, Daniele Guerrazzi Lorenzo Pugi, Giuseppe Coppola, Iacopo Giangrandi, Fiorenza Messicani e dalle coriste Giulia Ant e Lisa Mori - dentro il quale lo spettatore può viaggiare nei più importanti brani del cantautorato italiano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Rosso e Nero" all’Odeon. Ilaria Belli canta Mannoia e il grande cantautorato italiano

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