Il mondo della musica italiana saluta Gino Paoli, uno dei più grandi cantautori del Novecento, poeta in musica che ha trasformato la fragilità e la passione in parole semplici, vere, immortali. Il cantautore è morto a 91 ann i. Con la sua voce inconfondibile e una scrittura che sfiorava più che colpire, Paoli ha raccontato la vita come pochi: senza enfasi, ma con una verità così limpida da entrare nel cuore di tutti. Morto Gino Paoli, autore di emozioni senza tempo. Il cielo in una stanza, Sapore di sale, Senza fine, La gatta: quattro titoli che basterebbero da soli a raccontare un’epoca. Con quelle canzoni Gino Paoli ha insegnato a tutti noi che la semplicità può essere una forma di profondità, e che l’amore — quando è sincero — non ha bisogno di grandi parole per farsi capire. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Morto Gino Paoli, addio al re del cantautorato italiano: l’annuncio della famiglia

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