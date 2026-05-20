Roseto il Lido Ahmar diventa palco indie | musica e arte gratis

Dal 22 al 24 maggio, il Lido Ahmar a Roseto ospiterà una serie di eventi dedicati alla musica e all’arte, con ingresso gratuito. Durante questa tre giorni, il litorale si trasformerà in un palcoscenico all’aperto, con artisti emergenti e musicisti indipendenti che si esibiranno lungo la spiaggia. Le iniziative prevedono performance live e installazioni artistiche, coinvolgendo il pubblico in un’esperienza culturale senza costi. La manifestazione mira a valorizzare il territorio attraverso creatività e musica.

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? Punti chiave Chi sono gli artisti che trasformeranno il litorale in un palcoscenico?. Come cambierà il volto del Lido Ahmar tra il 22 e il 24 maggio?. Cosa troverai tra le installazioni artistiche e i mercatini di artigianato?. Perché questo festival punta a cambiare la stagione turistica di Roseto?.? In Breve Programma musicale include Setak, Velia, Nico Arezzo, Il Mago del Gelato e CousCous a Colazione.. Mercatini artigianali e aree food & drink valorizzano le eccellenze del territorio locale.. L'iniziativa mira a contrastare la stagionalità turistica attirando visitatori già dal 22 maggio.. Organizzazione guidata da Ah!mar Eventi in collaborazione con il Comune di Roseto degli Abruzzi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roseto, il Lido Ahmar diventa palco indie: musica e arte gratis ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Matera, laboratori sulla musica afroamericana: il dolore diventa arte? Cosa scoprirai Come hanno fatto i campi di cotone a generare il blues? Quali legami uniscono i linciaggi di Harlem al caso George Floyd? Chi sono i... Schools of Rock: la musica diventa linguaggio di comunità sul palco del Teatro VerdiBRINDISI - Il Nuovo Teatro Verdi di Brindisi ospita un evento musicale che va ben oltre il semplice concerto. Nel week-end a Roseto degli Abruzzi torna il Sunny People FestivalPer tre giorni, dal 22 al 24 maggio, la spiaggia libera del Lido Ahmardi Roseto si trasformerà in uno spazio dedicato alla musica con Motta, Giorgio Canali, Setak, Ginevra Di Marco e tanti altri ... ekuonews.it