A Matera si svolgono laboratori dedicati alla musica afroamericana, esplorando come il dolore e le esperienze di oppressione abbiano dato origine a generi musicali come il blues. Durante gli incontri vengono analizzati i legami tra i linciaggi di Harlem e il caso George Floyd, evidenziando le connessioni storiche e sociali che attraversano le vicende legate alla musica e alla lotta per i diritti civili.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i campi di cotone a generare il blues?. Quali legami uniscono i linciaggi di Harlem al caso George Floyd?. Chi sono i musicisti che hanno trasformato l'oppressione in musica?. Perché il jazz è diventato un'arma contro le ingiustizie sociali?.? In Breve Laboratori multimediali a Palazzo Lanfranchi il 7, 14 e 21 maggio.. Analisi di icone musicali come Miles Davis, Nina Simone e James Brown.. Connessione tra musica e storia tra la Guerra di secessione e George Floyd.. Progetto parte dal Gezziamoci 2026 curato dall'Onyx Jazz Club di Matera.. Il 7 maggio alle ore 18, presso il Museo di Palazzo Lanfranchi a Matera, Pasquale Mega avvierà i laboratori dedicati alla storia afroamericana nell’ambito del Gezziamoci 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Matera, laboratori sulla musica afroamericana: il dolore diventa arte

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