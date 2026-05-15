Schools of Rock | la musica diventa linguaggio di comunità sul palco del Teatro Verdi

BRINDISI - Il Nuovo Teatro Verdi di Brindisi ospita un evento musicale che va ben oltre il semplice concerto. Mercoledì 20 maggio, alle ore 20.30, andrà in scena "Schools of Rock - Brindisi suona insieme", la serata conclusiva della rassegna "Verdi in Rock". Un appuntamento che trasforma il rock. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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