Schools of Rock | la musica diventa linguaggio di comunità sul palco del Teatro Verdi

Da brindisireport.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

BRINDISI - Il Nuovo Teatro Verdi di Brindisi ospita un evento musicale che va ben oltre il semplice concerto. Mercoledì 20 maggio, alle ore 20.30, andrà in scena "Schools of Rock - Brindisi suona insieme", la serata conclusiva della rassegna "Verdi in Rock". Un appuntamento che trasforma il rock. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

DIVERSI... CON RITMO! - Canzone per la Giornata dei Calzini Spaiati

Video DIVERSI... CON RITMO! - Canzone per la Giornata dei Calzini Spaiati

Sullo stesso argomento

Rock e teatro a Carrara: i miti della musica prendono vita sul palco? Punti chiave Come si trasforma un libro di racconti in uno spettacolo rock? Chi sono i musicisti che daranno voce ai miti del rock? Come è...

La Scuola Talìa porta sul palco del Teatro Verdi “Il Decameron““Il Decameron -afferma il regista- è un’opera che continua a parlarci con sorprendente lucidità.

Schools of Rock: la musica diventa linguaggio di comunità sul palco del Teatro VerdiBRINDISI - Il Nuovo Teatro Verdi di Brindisi ospita un evento musicale che va ben oltre il semplice concerto. Mercoledì 20 maggio, alle ore 20.30, andrà in scena Schools of Rock - Brindisi suona ... brindisireport.it

teatro verdi schools of rock laSchools of Rock, il Verdi unisce le scuole di musica di Brindisi in una grande notte rockBrindisi mette le sue scuole di musica sullo stesso palco e trasforma il rock in un esercizio di comunità: è questo lo spirito di Schools of Rock – Brindisi suona insieme, il concerto conclusivo del ... brindisisera.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web