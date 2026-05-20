Roseto celebra 166 anni | storia e musica nella Villa Comunale
Roseto celebra i suoi 166 anni con una manifestazione dedicata alla storia e alla musica nella Villa Comunale. Durante l’evento verrà presentato un nuovo volume fotografico che ripercorre le origini e l’evoluzione della città attraverso immagini storiche. La presentazione storica sarà accompagnata da un intervento di un esperto, che illustrerà i principali avvenimenti del passato locale. La giornata si concluderà con un’esibizione musicale che coinvolgerà artisti del territorio.
? Punti chiave Cosa racconterà il nuovo volume fotografico sulle radici di Roseto?. Chi accompagnerà la presentazione storica nella Villa Comunale?. Come verranno intrecciate le colonne sonore cinematografiche con la storia locale?. Quali sapori tipici animeranno il brindisi finale per i 166 anni?.? In Breve Presentazione libro di Giorgio Pomponi con intervento dello storico Mario Giunco.. Musica con l'Ensemble Tesori d'Abruzzo diretto da Francesco Fina in Villa Comunale.. Partecipazione di Pasticceria Gianforte, Gelateria Magrini e Cantina Mazzarosa per il brindisi.. Celebrazione del 22 maggio 1860 per valorizzare le radici del territorio locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Sullo stesso argomento
Roma celebra 40 anni di storia: cinema e arte egizia a Villa BorgheseL’Accademia d’Egitto a Roma celebra i suoi primi 40 anni di attività attraverso un programma che unisce cinema e arte contemporanea.
Villa d’Este Golf Club celebra 100 anni: tra storia, glamour e rilancio internazionaleIl Circolo Golf Villa d’Este spegne cento candeline e si racconta, tra memoria storica e visione futura.
Roseto degli Abruzzi festeggia il suo 166° compleannoROSETO DEGLI ABRUZZI– La presentazione in anteprima del prestigioso volume fotografico dedicato alla città e il concerto dell’Ensemble Tesori d'Abruzzo saranno i protagonisti delle celebrazioni orga ... ekuonews.it
Roseto, nuove rose per la riqualificazione del giardino della Villa ComunaleRoseto avvia la riqualificazione floreale della Villa Comunale: 70 nuove rose, rampicanti e interventi sul terreno ... abruzzonews.eu