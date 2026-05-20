Roseto celebra 166 anni | storia e musica nella Villa Comunale

Roseto celebra i suoi 166 anni con una manifestazione dedicata alla storia e alla musica nella Villa Comunale. Durante l’evento verrà presentato un nuovo volume fotografico che ripercorre le origini e l’evoluzione della città attraverso immagini storiche. La presentazione storica sarà accompagnata da un intervento di un esperto, che illustrerà i principali avvenimenti del passato locale. La giornata si concluderà con un’esibizione musicale che coinvolgerà artisti del territorio.

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