Villa d’Este Golf Club celebra 100 anni | tra storia glamour e rilancio internazionale

Il Circolo Golf Villa d’Este festeggia il suo centenario, un traguardo che ripercorre un secolo di attività e tradizioni. La struttura, situata in una delle zone più rinomate, ha visto nel tempo una crescita costante e ha ospitato numerosi eventi di rilievo. Attualmente, il circolo si prepara a rilanciarsi sul piano internazionale, mantenendo vivo il legame con la sua lunga storia.

Il Circolo Golf Villa d’Este spegne cento candeline e si racconta, tra memoria storica e visione futura. Un secolo di eccellenza, eleganza e sport ai massimi livelli che oggi diventa anche un momento di riflessione e responsabilità. «100 anni non sono solo un anniversario - sottolinea il presidente del Golf Antonio Munafò - sono una responsabilità», «Celebrare il centenario significa riconoscere il valore di una storia costruita da generazioni e continuare a renderla viva nel presente e nel futuro". Non a caso il payoff scelto per l’anniversario è Heritage Made Contemporary, sintesi perfetta tra tradizione e innovazione. Le diciotto buche del circolo tornano idealmente alle radici degli anni Venti, quando il fascino del Lago di Como attirava aristocratici, artisti e intellettuali da tutta Europa. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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