Rosa Samnium APS interviene su un caso di ritardo diagnostico

Rosa Samnium APS ha diffuso un comunicato riguardante un caso di ritardo nella diagnosi di una donna. L’associazione ha espresso preoccupazione per le eventuali conseguenze di questa situazione. La notizia riguarda una paziente che ha avuto un ritardo nel ricevere una diagnosi corretta. Nessuna ulteriore informazione è stata fornita sui dettagli specifici del caso o sulle azioni intraprese. La questione è stata portata all’attenzione pubblica attraverso la comunicazione dell’associazione.

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Una donna di 50 anni si era sottoposta regolarmente ai programmi ufficiali di screening senologico promossi dall’ASL, ricevendo un esito di totale normalità. A distanza di un solo anno, a causa della comparsa di sintomi specifici, la donna ha eseguito un approfondimento diagnostico per via privata. L’esame ha purtroppo riscontrato un carcinoma mammario di rilevante volume. Secondo le valutazioni degli specialisti che hanno preso in carico la paziente in regime di assistenza sanitaria privata, la massa tumorale presentava dimensioni tali da poter essere già visibile e intercettabile al momento dello screening pubblico effettuato l’anno precedente. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Rosa Samnium APS interviene su un caso di ritardo diagnostico ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Aoui contro ritardo diagnostico delle malattie dell’esofagoLe patologie gastrointestinali eosinofile, meno rare di quanto si pensi, consistono in infiammazioni croniche dell’esofago che possono colpire... Endometriosi, la battaglia contro il ritardo diagnostico passa anche da Ferrara: banchetti e info in cittàIl 28 marzo a Ferrara tornano I Fiori della consapevolezza, l’iniziativa nazionale dell’Ape (Associazione progetto endometriosi) per informare,...