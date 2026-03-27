Il 28 marzo a Ferrara si svolge l’iniziativa nazionale dell’Ape, denominata I Fiori della consapevolezza, volta a diffondere informazioni sull’endometriosi, sostenere le donne affette da questa condizione e promuovere miglioramenti nei percorsi di cura. Durante la giornata sono previsti banchetti e attività informative in città, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul problema del ritardo diagnostico.

Il 28 marzo a Ferrara tornano I Fiori della consapevolezza, l’iniziativa nazionale dell’Ape (Associazione progetto endometriosi) per informare, sostenere le donne e migliorare i percorsi di cura. L’endometriosi colpisce circa 3 milioni di donne in Italia ed è spesso caratterizzata da un lungo ritardo nella diagnosi, che può compromettere la qualità della vita e l’accesso a cure adeguate. Ferrara sarà tra le città protagoniste dell’iniziativa sabato 28 marzo (Via Montebello, 43 presso il Mercato Coperto Campagna Amica, dalle 08.30 alle 12.30). Le donazioni sostengono uno dei pilastri fondamentali dell’impegno di Ape: la formazione dei professionisti della salute. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

© Ferraratoday.it - Endometriosi, la battaglia contro il ritardo diagnostico passa anche da Ferrara: banchetti e info in città

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