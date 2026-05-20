Romagna sequestrate 200 tonnellate di amianto | 10 indagati

Nella regione romagnola sono state sequestrate 200 tonnellate di amianto, con dieci persone iscritte nel registro degli indagati. Le autorità hanno effettuato controlli mirati per verificare l’utilizzo dei fondi regionali destinati allo smaltimento di materiali pericolosi. Le aree interessate dalla contaminazione si trovano in diverse zone tra i campi della zona, dove sono stati identificati depositi di materiali sospetti. Le indagini continuano per chiarire le modalità di gestione e i responsabili.

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? Domande chiave Come sono stati usati i fondi regionali per lo smaltimento?. Dove si trovano esattamente le aree contaminate tra i campi romagnoli?. Chi ha permesso che 200 tonnellate di amianto restassero all'aperto?. Quali altri materiali tossici sono stati trovati insieme all'eternit?.? In Breve Sequestrati 900 chili di batterie al piombo, oli esausti e lana di vetro.. Rilevati 13 manufatti usati come depositi su 14.500 metri quadrati di terreno.. Indagati due aziende e quattro privati tra Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena.. Verificati utilizzi impropri di contributi regionali per lo smaltimento di coperture ammalate.. I finanzieri del Reparto Operativo Aeronavale di Rimini hanno scoperto circa 200. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Romagna, sequestrate 200 tonnellate di amianto: 10 indagati ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Operazione Zero Amianto: la GdF sequestra 200 tonnellate di eternit Sullo stesso argomento Oltre 200 tonnellate di amianto abbandonate, scatta il sequestro dei finanzieri: 10 persone denunciateOltre 200 tonnellate di amianto abbandonate e lasciate deteriorare all’aperto, tra terreni agricoli, aziende dismesse e capannoni in rovina. Scandalo latte: 13 indagati e 90 tonnellate sequestrateSi è aperta questa mattina a Pesaro l'udienza preliminare che segna una tappa decisiva nello scandalo del latte adulterato. Romagna, sequestrate 200 tonnellate di amianto: operazione anche a Rimini (VIDEO) x.com Operazione Zero Amianto: sequestrate 200 tonnellate di eternit in RomagnaL’intervento, denominato Zero Amianto, è stato condotto dalla Guardia di Finanza di Rimini sotto il coordinamento delle Procure di Ravenna, Forlì e Rimini ... livingcesenatico.it Amianto abbandonato su terreni agricoli. Sequestrate 200 tonnellateOperazione della Guardia di Finanza su indicazione congiunta di tre Procure - Ravenna, Rimini e Forlì. Le lastre di Eternit abbandonate anche nei campi ... rainews.it