Oltre 200 tonnellate di amianto abbandonate scatta il sequestro dei finanzieri | 10 persone denunciate
Le forze di polizia hanno sequestrato più di 200 tonnellate di amianto lasciate all'aperto in varie aree tra terreni agricoli, aziende dismesse e capannoni in rovina. Quattro persone sono state denunciate nell’ambito dell’operazione, condotta per tutelare l’ambiente e la salute pubblica. L’intervento è stato effettuato dopo aver individuato il materiale pericoloso abbandonato in modo non autorizzato, senza alcuna precauzione di sicurezza. L’attività ha portato al sequestro di tutte le aree interessate.
Oltre 200 tonnellate di amianto abbandonate e lasciate deteriorare all’aperto, tra terreni agricoli, aziende dismesse e capannoni in rovina. È il bilancio dell’operazione “Zero Amianto”, condotta dalla Guardia di Finanza del Reparto Operativo Aeronavale di Rimini sotto il coordinamento delle. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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