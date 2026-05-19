Oltre 200 tonnellate di amianto abbandonate scatta il sequestro dei finanzieri | 10 persone denunciate

Da ravennatoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le forze di polizia hanno sequestrato più di 200 tonnellate di amianto lasciate all'aperto in varie aree tra terreni agricoli, aziende dismesse e capannoni in rovina. Quattro persone sono state denunciate nell’ambito dell’operazione, condotta per tutelare l’ambiente e la salute pubblica. L’intervento è stato effettuato dopo aver individuato il materiale pericoloso abbandonato in modo non autorizzato, senza alcuna precauzione di sicurezza. L’attività ha portato al sequestro di tutte le aree interessate.

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Oltre 200 tonnellate di amianto abbandonate e lasciate deteriorare all’aperto, tra terreni agricoli, aziende dismesse e capannoni in rovina. È il bilancio dell’operazione “Zero Amianto”, condotta dalla Guardia di Finanza del Reparto Operativo Aeronavale di Rimini sotto il coordinamento delle. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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