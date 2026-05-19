Oltre 200 tonnellate di amianto abbandonate scatta il sequestro dei finanzieri | 10 persone denunciate

Le forze di polizia hanno sequestrato più di 200 tonnellate di amianto lasciate all'aperto in varie aree tra terreni agricoli, aziende dismesse e capannoni in rovina. Quattro persone sono state denunciate nell’ambito dell’operazione, condotta per tutelare l’ambiente e la salute pubblica. L’intervento è stato effettuato dopo aver individuato il materiale pericoloso abbandonato in modo non autorizzato, senza alcuna precauzione di sicurezza. L’attività ha portato al sequestro di tutte le aree interessate.

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