Scandalo latte | 13 indagati e 90 tonnellate sequestrate

Questa mattina a Pesaro si è aperta l'udienza preliminare legata allo scandalo del latte adulterato. Sono 13 le persone indagate e sono state sequestrate circa 90 tonnellate di prodotti lattiero-caseari. L’inizio del procedimento segna un momento importante nell’indagine sulla vicenda che ha coinvolto vari soggetti e ha portato al sequestro delle merci.

Si è aperta questa mattina a Pesaro l'udienza preliminare che segna una tappa decisiva nello scandalo del latte adulterato. Al centro dell'attenzione ci sono tredici indagati, tra persone fisiche e la società Fattorie Marchigiane di Colli al Metauro. Il processo nasce da un'esposizione fatta da due ex dipendenti, portando a un blitz nell'aprile 2024 dove furono sequestrate enormi quantità di prodotti lattiero-caseari e sostanze chimiche pericolose come soda caustica. Il giudice ha fissato per il 15 aprile la prossima udienza per valutare le richieste delle parti civili. Nel frattempo, la difesa valuta l'opzione di riti alternativi per accelerare o modificare il percorso giudiziario.