A Roma si apre una nuova fase di sviluppo con l’approvazione del progetto per i corridoi verdi e l’innovazione urbana. Il piano prevede interventi specifici nei quartieri periferici, migliorando gli spazi pubblici e collegamenti naturali. A guidare questa iniziativa sono stati professionisti italiani che hanno superato la concorrenza di 36 team provenienti da diversi paesi. La scelta di questa squadra ha portato alla definizione di un percorso di trasformazione che coinvolge diversi aspetti della città, dall’ambiente alla mobilità.

? Punti chiave Come cambieranno i quartieri periferici grazie ai nuovi corridoi verdi?. Chi sono i professionisti che hanno battuto 36 team internazionali?. Come verranno creati i poli tecnologici lungo il fiume Tevere?. Perché questo piano potrebbe risolvere il conflitto tra turisti e residenti?.? In Breve Concorso nato a Cannes nel marzo 2025 ha coinvolto inizialmente 1.200 professionisti.. Team vincitore composto da IT’S, OMA, LGSMA, OKRA e NET Engineering.. Proposta prevede cinque corridoi verdi collegati al fiume Tevere e affluenti.. Gianluca Lucignano sottolinea necessità di regia pubblica per i progetti proposti.. Il progetto Roma Continua si è aggiudicato il concorso internazionale A Vision for Rome, superando 36 team professionisti provenienti da 29 nazioni diverse durante la premiazione tenutasi a Roma. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma verso il futuro: vince il piano per i corridoi verdi e l’innovazione

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