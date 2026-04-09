Salva le api | parte a Roma il piano per i corridoi verdi urbani

A Roma, presso Villa Celimontana, è stato avviato il progetto europeo Buzz Life, finalizzato a contrastare il calo delle api e di altri impollinatori. L’iniziativa prevede la realizzazione di infrastrutture verdi e corridoi ecologici lungo le aree urbane. L’obiettivo è creare spazi naturali che favoriscano il ritorno e la sopravvivenza di queste specie negli ambienti cittadini.

A Roma, presso Villa Celimontana, è stato dato il via al progetto europeo Buzz life per contrastare il declino degli impollinatori attraverso la creazione di infrastrutture verdi urbane e corridoi ecologici. L’iniziativa, coordinata da Legambiente e sostenuta dal Programma Life dell’Unione europea, mira a proteggere la biodiversità nei contesti mediterranei, dove specie fondamentali come api e farfalle mostrano segni di vulnerabilità. I numeri che descrivono la fragilità degli ecosistemi sono chiari e richiedono un intervento strutturato. Secondo i dati della European Red Lists of Bees, circa il 10% delle 2000 specie di api presenti in Europa sta subendo un calo demografico. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Salva le api: parte a Roma il piano per i corridoi verdi urbani Insetti impollinatori a rischio. Aree verdi per salvare le api: il bando della Fondazione CarisapLa Fondazione Caripe rilancia il proprio impegno per l’ambiente con il bando + Api. Demolizioni a Roma: il piano Hine trasforma spazi verdi in lussoLa capitale si trova al centro di un processo di trasformazione urbana che ridefinisce il volto della città attraverso un'intensa attività di... Si parla di: Oltre il greenwashing: il beewashing e i limiti delle campagne salva api. La Francia salva le api mettendo al bando i pesticidiLe api, in quanto insetti impollinatori, sono fondamentali per la sopravvivenza del Pianeta e la questione è stata sollevata dalle Nazioni Unite, con un allarme che annunciava il rischio di estinzione ... 105.net Convective Knowledge, la startup umbra che salva le apiSi chiama varroa destructor ed è un acaro parassita che attacca le api, una delle maggiori minacce per la vita degli insetti, insieme ai pesticidi. Si attacca al corpo dell’ape, ne succhia l’emolinfa ... gamberorosso.it