Verdi apre i festeggiamenti | Un ponte verso il futuro

Sabato sera il Teatro Guglielmi ha ospitato una serata speciale per celebrare i 140 anni dalla sua fondazione. La sala, piena di spettatori, ha assistito alla prima di un nuovo allestimento di ’La Traviata’, diretto dal regista Andrea Bernard. La rappresentazione ha aperto i festeggiamenti, accompagnata da un caloroso applauso del pubblico presente.

Una sala gremita e un pubblico caloroso hanno accompagnato sabato sera le celebrazioni per il 140° anniversario del Teatro Guglielmi, che ha scelto di rendere omaggio alla propria storia con un nuovo allestimento de ’ La Traviata ’ di Giuseppe Verdi, firmato dal regista Andrea Bernard. La serata ha segnato l’avvio di un più ampio programma di iniziative promosse dall’amministrazione comunale per festeggiare questo importante traguardo, nel segno della valorizzazione del patrimonio culturale e della sua continua attualizzazione. In scena un cast di grande livello: nel ruolo di Violetta Valéry Elisa Verzier, accanto a Matteo Falcier nel ruolo di Alfredo Germont e Angelo Veccia in quello di Giorgio Germont.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Verdi apre i festeggiamenti: "Un ponte verso il futuro" Notizie correlate Un ponte verso il futuro: presentato alla Camera dei Deputati il manuale per la transizione energetica sostenibilePresentato alla Camera il libro “Efficienza Energetica e Gestione dell’Energia”, un manuale multidisciplinare che unisce tecnica, innovazione e... Leggi anche: Si lancia dal ponte sul Volturno durante i festeggiamenti del Carnevale | VIDEO Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Verdi apre i festeggiamenti: Un ponte verso il futuro; Festival del Verde Torino 2026: eventi per bambini e famiglie; Festival del Verde 2026: Forest Bathing al Parco di Villa Melano; Stagione lirica: al Teatro Verdi di Salerno debutta il nuovo allestimento de Il Trovatore. Verdi apre i festeggiamenti: Un ponte verso il futuroSabato denso di emozioni, Persiani: Luogo di cultura e identità condivisa ... msn.com don Luigi Verdi – Commento al Vangelo di domenica 26 aprile 2026 Buon pastoreè chi aprela via alla vitastraripante A quei tempi non c’erano porte che chiudevano gli ovili: era lo stesso pastore che alla sera si sdraiava all’ingresso per non far uscire le s - facebook.com facebook