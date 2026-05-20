Roma una settimana di arte | tra Notte dei Musei e visite guidate

Nella capitale italiana si conclude una settimana dedicata all’arte, con eventi come la Notte dei Musei e visite guidate a vari siti culturali. Tra le iniziative, si segnala la possibilità di visitare Porta Pia, accessibile a un massimo di quindici persone per ogni turno. Durante l’evento, si discuterà anche di uno scandalo religioso del Cinquecento che ha coinvolto Palazzo Braschi, attirando l’attenzione di visitatori e appassionati di storia.

? Domande chiave Come si può visitare Porta Pia con soli quindici posti disponibili?. Quale scandalo religioso del Cinquecento scuoterà Palazzo Braschi?. Dove si può scoprire la street art tra i vicoli di Garbatella?. Perché la Notte dei Musei trasformerà i siti capitolini in spazi notturni?.? In Breve Visite a Porta Pia e Garbatella con prenotazione obbligatoria al numero 060608.. Proiezioni cinema britannico alla Casa del Cinema fino al 6 settembre 2026.. Incontri storici a Palazzo Braschi con Lisa Roscioni il 27 maggio.. Laura Bocci parla di Rosa Luxemburg al Museo di Roma in Trastevere il 28 maggio.. La Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali ha programmato una serie di eventi tra il 22 e il 28 maggio 2026, spaziando dalla Notte dei Musei a cicli editoriali e itinerari urbani tra i vicoli della Capitale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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L'agenda degli appuntamenti di Teleradiopace di sabato 16 maggio 2026

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