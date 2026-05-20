A Roma, una donna con disabilità ha denunciato di aver subito un rifiuto da parte di un tassista nel mese di marzo, perché accompagnata dal suo cane guida. La donna ha raccontato che il conducente ha negato di portarla, senza fornire motivazioni specifiche, e che in seguito si sarebbe verificata anche un'altra condotta che avrebbe aggravato la situazione. La vicenda è ora al vaglio delle autorità competenti, che stanno raccogliendo le testimonianze e verificando eventuali violazioni delle norme di legge.

Una donna di 48 anni, ipovedente e affetta da sordità totale, ha denunciato alla Polizia un episodio di discriminazione avvenuto nel marzo scorso a Roma. Secondo quanto riferito dalla 48enne, un tassista avrebbe rifiutato di farla salire a bordo perché accompagnata dal proprio cane guida, arrivando poi ad aggredirla verbalmente e a spintonarla. Secondo quanto raccontato dalla donna la vicenda si sarebbe consumata mentre la 48enne cercava di raggiungere il luogo di lavoro nel quartiere Parioli., "Mi avvicinavo al taxi chiedendo una corsa, ma il tassista ha esplicitamente rifiutato la mia richiesta perché ero accompagnata dal mio cane assistente", ha raccontato nella denuncia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Roma, una donna disabile denuncia: "Un tassista ha rifiutato la corsa perché accompagnata dal mio cane guida"

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