Ha solo 18 anni rapina il tassista dopo la corsa non pagata | arrestato

Nella notte tra il 2 e il 3 marzo a Monza, un giovane di 18 anni è stato arrestato con l’accusa di aver rapinato un tassista minacciandolo con un coltello. Dopo aver preso una corsa in taxi, il ragazzo non ha pagato il viaggio e, una volta arrivato a destinazione, ha minacciato il conducente per ottenere denaro. L’arresto è stato eseguito poco dopo dai carabinieri.

