Nelle prime ore del mattino del 20 maggio, le forze di polizia hanno eseguito un’operazione nel quartiere delle “Case Rosse” sul Lido di Ostia, smantellando un gruppo coinvolto nel traffico di sostanze stupefacenti. Sono state arrestate 26 persone ritenute parte di un’organizzazione criminale operante nella zona, nota per la vendita di droga in prossimità di alcuni luoghi di ritrovo giovanile. L’azione si inserisce in un’indagine condotta negli ultimi mesi dalle autorità locali.

L’Autorità Giudiziaria ha, in particolare, disposto nei confronti degli indagati, tutti cittadini italiani, 24 custodie cautelari in carcere e 2 arresti domiciliari. L’efficienza del sodalizio criminale si manifestava pienamente nei giorni festivi e prefestivi, periodi in cui l’organizzazione riusciva a incrementare i flussi di vendita fino a superare le duecento dosi giornaliere. Cronache Cittadine • Il Giornale n. 1431 di Nov-Dic 2023 è in distribuzione gratuita . 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

© Cronachecittadine.it - Roma. Traffico di sostanze stupefacenti sul Lido di Ostia. La GdF smantella un sodalizio criminale nella piazza di spaccio delle “Case Rosse”. 26 persone arrestate

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Roma. Traffico di stupefacenti sul Lido di Ostia. Spaccio alle Case Rosse. 26 persone arrestate (2)

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