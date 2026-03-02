Tre persone sono state arrestate a Caltanissetta durante un blitz che ha portato alla scoperta di un tentativo di contrabbando nel carcere locale. Gli agenti hanno trovato un drone che avrebbe trasportato almeno 18 cellulari e sostanze stupefacenti. L’auto coinvolta, ferma a lungo vicino alla struttura penitenziaria con le luci spente, aveva a bordo tre individui.

Tre arresti a Caltanissetta: con drone, hashish e 18 cellulari pronti per i detenuti della Casa Circondariale. Un’auto ferma a lungo e non molto distante dalla Casa Circondariale di Caltanissetta, con le luci spente e tre persone a bordo. Tanto è bastato per catturare l’attenzione dei carabinieri della Sezione Radiomobile che, dopo aver fiutato qualcosa che non tornava, sono intervenuti arrestando le tre persone a bordo – ossia un uomo di 29 anni e due donne di 29 e 31, originari della Puglia – perché trovate in possesso di quello che per gli investigatori è un vero e proprio piccolo arsenale tecnologico. Dentro l’auto c’era, infatti, oltre ai passeggeri c’era anche una valigetta con all’interno un drone professionale e numerosi accessori. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Blitz a Caltanissetta, arrestate tre persone che avrebbero introdotto in carcere, usando un drone, almeno 18 cellulari e sostanze stupefacenti

Ennesimo tentativo di introdurre droga in carcere, con un drone: sequestro di stupefacenti e cellulari nella notte a FuorniNuova operazione presso la casa circondariale di Salerno, da parte della Polizia Penitenziaria che ha sequestrato un carico lasciato cadere sul tetto...

Benevento, due persone denunciate e tre segnalazioni per uso di sostanze stupefacentiDurante l'attività sono stati controllati 112 veicoli e 135 persone, con l'elevazione di diverse contravvenzioni al Codice della Strada, nonché il...

